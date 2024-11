uwielbiam jak lewa strona manipuluje, jak zawsze. kasa poszła na jakiś projekt, a nie do czyjejś kieszeni. Jak Rydzyk jest jednym z uczestników (obok innych ludzi i firm) projektów czy inwestycji, ktore na dodatek są na rzecz społeczeństwa (źródła odnawialne przecież takie dobre i modne), to i tak sie mówi, że to on dostał i na bank ukradł. Hehe. Robienie z ludzi debili.