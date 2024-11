To tylko świadczy o jego inteligencji i sprycie.

Wie jak zarobić na systemie zgodnie z prawem i żeby było ironicznie pomagając w jego działaniu.

Pewnikiem płacze teraz do poduszki nad tym jak bardzo to jest cyniczne i niemoralne bo zarabia grubą kasę z podatków obywateli wspierając nieradzące sobie z nielegalną imigracją kolejne rządy w UK.