jak jest taniej sprowadzać węgiel weź jeszcze dolicz koszty transportu wegla do konkretnych elektrowni rozsianych po całej Polsce. Dodatkowo gdyby tylko sprowadzać wegiel z zagranicy to nie możliwe jest jego rozwiezienie koleją do elektrowni, nasza sieć kolejowa jest niewydolna aby przewieżć ogromne ilości węgiela z portów do elektrowni. Spowodowałoby to całkowity paraliż sieci kolejowej nie mówiąc już o braku wystarczającej ilości wagonów potrzenych do rozwiezieni węgla do elektrowni.