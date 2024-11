Po co się uczyć tego języka, skoro jest AI i Chińczycy generalnie znają angielski jeśli robią biznes z białymi?

Mieszkać tam? To chyba jedyny powód, bo większość normalnych nie zna angielskiego. Tylko po co mieszkać w techno-faszyzmie z rasistowskimi mieszkańcami, których jedynym sensem życia są jeny?

Nawet jeśli się nauczysz, to nigdy nie będziesz jak Chińczyk, bo to jest cywilizacja symboliczna, a my jesteśmy cywilizacją analityczną

Chińczyk nawet myśli inaczej.