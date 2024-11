Mój tatuś zmarł, bo nie było mnie w domu, a mamuśka nie potrafiła zrobić resuscytacji poprawnie. Do końca życia będę mieć świadomość, że gdybym była wtedy w domu, a nie miała "swoje życie", to być może by żył. Niby wiem, że każdy ma prawo mieć własne życie, jechać na wakacje czy mieć partnera, ale jak myślę, że byłabym wtedy w domu to może by żył... nic nie wygra z tym uczuciem. Nauczcie Pokaż całość