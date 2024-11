Hmmm awaria w banku, a Ty nawet bułki nie kupisz.

Awaria prądu, tak samo.

Już teraz skarbówka bez problemu blokuje ludziom konta w banku, za samo podejrzenie nieprawidłowości, bez sądowego wyroku, to Ty musisz udowodnić swą niewinność.



Nie wiem co trzeba mieć w głowie, by chcieć całkowitego wycofaania gotówki.