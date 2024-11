Podsumowując: jaruś zaatakował werbalnie czlowieka, rzucając w jego kierunku stek wyzwisk, po czym naruszył naruszył jego nietykalność, plując na niego, a na koniec wezwał policję, twierdząc, że to on został zaatakowany. Zrobił to wszystko na jakiejś osiedlowej uliczce, podczas spaceru z rodziną. Wspaniały mąż, ojciec, polak, katolik, patriota. Warto zauważyć, że mamusia jarusia nie zauważyła nic dziwnego w zachowaniu swojego synka. To wiele wyjaśnia dlaczego jaruś jest taki, a nie inny ¯\(ツ)/¯