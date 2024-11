720 tys. Ukraińców w Niemczech otrzymuje zasiłek, w tym 500 tys. jest (teoretycznie) zdolnych do pracy. Koszt: 539 mln euro miesięcznie. W listopadzie 2022 r. było to 445 mln euro. Liczba Ukraińców na zasiłku zatem stale rośnie (poniżej 30%), dla porównania Dania - ok. 70%.