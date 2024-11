Tak wyglądają efekty niekontrolowanej imigracji. Do tego trzeba dołożyć to, że Niemcy nie zadbali o to, żeby imigranci się zasymilowali w zadowalający sposób.



Pełno jest filmów i dokumentów, gdzie jest pokazane, że imigranci żyją w Niemczech jak państwo w państwie. Nie znając języka, trzymając się w swojej kupie.