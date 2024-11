Obudziły się geny po przodkach i stało się, natura.

Według policyjnych statystyk co roku w Polsce do gwałtów dochodzi od 1800 do 2300 razy. Z kolei ze statystyk Niebieskiej Linii wynika, że rocznie ofiarą gwałtu pada 30 tys. polskich kobiet. Regularnie w Polsce słychać też o gwałtach na dzieciach.Widzisz teraz jakie masz geny?