Inwestycje, zwłaszcza długofalowe w Polsce są w najlepszym wypadku mocno dyskusyjne.

Szczególnie nieruchomości które wydają się teraz takie bezpieczne, bo te trudno sprzedać bez kontroli państwa i łatwo tutaj dowalić podatki.

Rząd dla załatania dziury budżetowej, zwłaszcza przy starzejącym się społeczeństwie zrobi za kilkanaście lat wszystko co tylko sie da by ograbić tych co posiadają by rozdać i kupić głosy na wyborach.