Małpy ciężko nauczyć nowych nawyków jak przechodzenie na pasach więc trzeba zrezygnować z tego. To co będzie następne ? Może możliwość okradania sklepu raz dziennie. Na szczęście to Ameryka więc jak to się mówi nie mój cyrk i nie moje małpy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )