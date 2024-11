Sam jestem 20 letnim kierowcą, ale dla mnie to jest niepojęte i karygodne, żeby wsiadać będąc tak nawalonym i jeszcze przy tym tak mocno szarżować. Równie oburzające jest również to, że państwo p0lskie nie podchodzi zbyt poważnie do bandyctwa drogowego.



Jak dla mnie ten gość powinien być sądzony jak za zabójstwo, bo jeżdżąc w taki sposób i w takim stanie psychofizycznym godził się na śmierć lub uszczerbek na zdrowiu kogoś postronnego.