Nie rozumiem tego fetyszyzowania gotówki pod względem tego że nie wymaga prądu. Ile to prądu potrzeba do przeprowadzenia transakcji bezgotówkowych? Jak wysiądzie prąd to wystarczy że właściciel sklepu będzie miał powerbanka za 500zł i bez problemu obsłuży klientów przez parę dni. Ile razy w życiu zdażyło się wam że przez parę dni nie było prądu, bo mi nigdy.