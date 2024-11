-po co nam swinie jak mozna sprowadzic tanie z Brazylii

-po co nam CPK jak jest lotnisko w niemczech

-po co nam rolnictwo jak juz jest na ukrainie

-po co nam elektrownia atomowa jak mamy niemieckie wiatraki

-po co nam przemysl jak mozna podniesc ceny energii i firmy ktore sie wyniosa moga produkowac taniej w azjii.



co Pokaż całość