Jakoś w to wszystko mi się nie chce wierzyć, czuję że to taka gierka z rządem federalnym o doplaty do funkcjonowania danych branż, zakładów. Weszli w elektryki na polecenie niemieckich zielonych oszołomów i teraz mają z tego tytułu problemy, do tego spada im sprzedaż w Chinach i Europie. Dużo problemów się nawarstwiło i w amerykańskim stylu wyciągają teraz rękę po kasę od rządu na działalność.