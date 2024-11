Prcowałem ze starszym kolesiem (w usa), który brał udział w wojnie w Vietnamie jako młody chłopak, i był wystawiony na działanie "agent orange", dla niego poskutkowało to guzami w okolicy szyjnego odcinka rdzenia kręgowego, których usunięcie poskutkowało z kolei paraliżem i wymusiło ponowną naukę poruszania się. Chłop przeżył to dwa razy :/ Co ciekawe bardzo pogodnie do życia nastawiony, mimo całego gówna które na niego spływało...