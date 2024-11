Takie pytanie, nie ofensywne. Czemu jest on nazywany bohaterem? Nie wiem co się stało, ale ludzie chyba lekko zapomnieli co oznacza to słowo. Fakt jest taki, że mimo sprzętu, teoretycznie wyszkolenia, na swoim terenie dał się zabic jakiemuś arabowi. W sumie to nawet jakoś specjalnie nie bronił granicy, po prostu tam był i miał pecha, nie odznaczył się niezwykłymi czynami, które coś by zmieniły.



Pechowiec, nie bohater.