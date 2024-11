Zorganizowana dezinformacja już dawno powinna być wpisana do prawa karnego

łądnie pięknie, tylko kto będzie decydował co jest dezinformacją? Bo moim zdaniem to bardzo szybko pójdzie w stronę cenzurowania niewygodnych opinii nie mających nic wspólnego z wrogami państwa, za to krytykujący partie.Jeśli już to powinno się dojechać korpomedia o to że same sobie robią jakieś cenzury.