Jestem ciekawa czy dożyje dnia gdzie ludzie zaczną odróżniać Romów od Rumunów , rumun to nie to samo co rom, Rumuni są podobni genetycznie do Słowian i Włochów (Rumunii mają kulturę podobna do Słowian ale język bardzo podobny do włoskiego ), romowie to naród wędrowny pochodzący z Indii