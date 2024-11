Dodam, że w planach jest obniżenie limitu punktów z 24 do 20 i wydłużenie kasowania punktów do 2 lat, co będzie oznaczało często utratę prawa jazdy już przy drugim, nawet drobnym wykroczeniu w ciągu dwóch lat od pierwszego.



Wszystko to w ramach poprawy bezpieczeństwa. Tylko że bandyci drogowi nie mają prawa jazdy, tylko po kilka zakazów.