Ogólnie można się śmiać z wypowiedzi, ale powszechny program szczepień przeciw HPV gdzie szacuje się, że kontakt z wirusem ma nawet 80% aktywnego seksualnie społeczeństwa a ilość chorych na 30-50% to coś za co należy pochwalić. Każdy dermatolog-wenerolog powie Wam, że 80% przypadków jakie leczy to właśnie HPV. U większości choroba nie daje żadnych objawów, u mężczyzn pojedyncze kłykciny, szczególnie na jądrach są trudne do zauważenia, u kobiet często o wirusie dowiaduje Pokaż całość