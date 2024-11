W sumie juz to tu pisalem i sie powtorze.

Tak, kazdy z nich umrze. I jest to cena na jaka godza sie okoliczne kraje arabskie. Wszystko w celu normalizacji stusunkow z izraelem.

Nikt palestynczykow nie lubi, nikt nie che ich utrzymywac (bo maja swoje problemy) a tym bardziej nikt nie chce ich u siebie, bo jatrza, w-------a i sa problemem. (Chocby taka opinie maja w egipcie).

No i czy to my sie Pokaż całość