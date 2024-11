Ja myślę że to jest typowe podejście do klienta w grupie VW. Kilka lat temu szukałem auta na służbówkę. Wtedy jeszcze moja firma miała taką politykę że do wyboru było kilka czy kilkanaście modeli, w tym skoda i VW. W salonie skody całkiem mnie olano ale zignorowałem bo skody za bardzo nie chciałem. A w salonie VW trzy razy umawiali mnie na jazdę próbną, raz facet zapomniał, za drugim razem go nie Pokaż całość