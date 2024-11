A politycy ani urzędnicy jeszcze nie mówią "zniknęło to zniknęło, po ch*j drążyć temat"? Ta kasa na pewno jest w "dobrych rękach ludzi" którzy "na nią zasłużyli".

Tak to już jest, ze ten co kradnie miliony pozostaje bezkarny, a ten co ukradnie batonika siedzi w pierdlu za kradzież = bo czym on może podzielić się z sędziami, batonikiem?