tupolewa też jeszcze oddają, nie ma co się spieszyć

Z tupolewem to akurat zagrywka innego rodzaju. Kacapy doskonale wiedzą że dopóki wrak jest u nich to kaczafi, macierenko i ich wierne przydupasy mogą wydalać z siebie kolejne bzdury na temat zamachu - a to z kolei pomaga skłócać społeczeństwo, dzielić je na pisowców i antypisowców.