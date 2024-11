36-letni imigrant z Ghany, któremu odmówiono azylu, podejrzany o g---t na 16-latce, od czasu przybycia do Niemiec w 2015 r. uniknął kilkakrotnie deportacji ukrywając się. Teraz też nie można go odnaleźć, a zaledwie kilka dni wcześniej zwolniono go z aresztu.