To jest g---o, ale fakt jest taki że jak ktoś potrzebuje Piły do wycięcia kilku krzaczków to idealny wybór, do tego reklamacje przyjmują bez problemu, spaliłem dwie Piły elektryczne, wymienili, finalnie kupiłem makite bo jednak jak już coś chce ciąć to chce mieć pewne narzędzie a nie loterie ze może się uda