Zalenski nadal nie zrozumiał że Nato nie walczy z Rosją?

pamiętaj że to jest aktor, on gra pod publikę, jakby nie dejował to by dostał pewnie mniej. A co do PL to sami nadstawiamy d--y za darmo więc żal nie skorzystać.Pretensję to można mieć do naszych władz że nie walczą o swój interes jak ten aktorzyna (choć własnych oligarchom to się jakoś postawić nie potrafi).