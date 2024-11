A ten napastnik to był jakiś totalnie upośledzony? Baba dzwoni na policję i rzuca tekstem "tak jestem pewna, że dzwonię na dobry numer" "tak chciałam zamówić pizzę, znacie moją lokalizację" przecież to z kilometra śmierdzi, już nie mówiąc o tym, że jakby chciał ją napaść to raczej nigdzie nie pozwoliłby jej zadzwonić.