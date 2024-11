25.07.2006 Katowice - w dniu aresztowania detektyw zasłabł

Przestańcie szkalować Pana Krzysztofa. On już raz zasłabł jak był aresztowany, że trzeba było wzywać pogotowie. Teraz jest prawie 20 lat starszy i takie pomówienia mogą znowu doprowadzić go do pogorszenia stanu zdrowia. U wielu ludzi taki stres prowadzi do różnych powikłań. Nie każdy pa taką silną psychę jak Psikuta-s.