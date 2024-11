Co się dziwić.

W 2019 kupiłem po taniości AM4 w postaci B450 Tomahawk(380pln) i Ryzena 1200(270pln)

Po dwóch latach wymieniłem na R5 5600(999pln, wiem przepłaciłem) teraz spokojnie jakbym mocno chciał into gierki to moge podmienić na R7 5700X3D a jakby mnie wzieło na tworzenie build-servera to taki 5950X i to wszystko by spokojnie działało na płycie za niecałe 400zł.

U intela miałbym w tej cenie pewnie nic bo i płyta to pewnie Pokaż całość