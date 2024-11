Nie wszystko się da odnieść do polskiej powodzi. Mieszkam w Hiszpanii i parę argumentów o których wszyscy wiedzą dlaczego tak to fatalnie wyszło (już zginęło tu 3 razy więcej niż w 1997 w PL).



Raz burza była zjawiskiem pogodowym zwanym DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). DANA to sytuacja, w której masa zimnego powietrza odłącza się na dużej wysokości, zderzając się z ciepłym, wilgotnym powietrzem od Morza Śródziemnego, co prowadzi do gwałtownych