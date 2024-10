BK2% nie było byle "błędem", był to program do którego podatnik będzie dopłacał bankom przez 10 lat, a który pozwolił deweloperom na rekordowe marże w 2 kwartały, który sprawił, że wszystkie mieszkania na rynku zdrożały o 30% r/r



To są gigantyczne pieniądze, które przytuliła mafia deweloperska zapewne za przyzwoleniem ludzi, którzy wprowadzali ten program wiedząc, jakie szkody spowoduje uruchomienie go bez żadnych limitów