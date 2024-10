Rzucają w nich pieniędzmi bo dobrze wiedzą, że jeśli zakręcą ten kurek to skończy się falą przestępstw a tak to siedzą (względnie) cicho. Ciężko by było gadać w mediach o tym jak to "uchodźcy" (uchodźcą jest się tylko w pierwszym bezpiecznym kraju) to skarb oraz ogólnie ubogacenie kulturowe kiedy w tle byłyby kolejne rozróby wywołane przez wkurzonych pasożytów.