Jak dla mnie jednym z większych plusów AI w kulturze i sztuce będzie koniec ery celebrytów którzy tylko ze względu na to że dobrze zagrali jakąś postać są uznawani jako autorytety w różnych dziedzinach życia, od polityki do gospodarki. Taki na przykład Jakimowicz, totalny przygłup i degenerat a jednak jego jedna rola sprawiła że był zapraszany do komentowania polityki i dla niektórych jest jakimś punktem odniesienia do tego co i jak mają Pokaż całość