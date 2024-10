Proces wymyślania tego wałka musiał być iście epicki.



Już widzę jak siedzi sobie taki Janusz z Marvipoli w Ministerstwie i mówi, że oni by chcieli budową blok w blok i proszę mu to tak załatwić. Obok siedzi armia prawników i kmini jak by to tu przeprchnąć, żeby przypadkiem ludzie nie protestowali i nagle jeden geniusz wpada na pomysł: Dajmy kwantyfikator lub zamiast i! Może podczas czytania nikt się nie zorientuje.



I wiecie Pokaż całość