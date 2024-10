Najgorsze jest to, że niektórzy ich obrońcy lub sami tak jeżdżący myślą, że jak im ktoś wymusi kiedy oni zncznie i w stopniu rażącym przekraczają prędkosć nawet 2x tyle co wolno i jest wypadek to według nich jest wina tego co "wymusił". A potem wielkie zdziwienie jak się dowiadują, że polskie sądy jedynym winowajcą takiego wypadku robią tego co przekraczał prędkość..Nie ważne czy to motocykl czy samochód..wyroki są publikowane, można sobie poszukać.