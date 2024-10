Czekam na pierwsze w Polsce przedszkole, które wystawi przed płotem taki bachoromat.

Tzn nie odbierasz dzieciaka na czas - nie ma problemu. Masz czas do następnego poranka na odebranie go z naszego bachoromatu.

Jak nie odbierzesz, to go rano przedszkolanka zgarnie chwilę po otwarciu placówki.

Albo jak rano przedszkole od 7:00, a Ty musisz być na 7 w robocie. Więc 6:40 wrzucasz dzieciaka do bachoromatu i odbierze go przedszkolanka. W appce masz Pokaż całość