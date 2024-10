Pamiętajcie, że to wy niszczycie planetę tymi cholernymi plastikowymi rurkami! no i wiadomo to WY PRODUKUJECIE ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º ) plastik przecież nie wielkie koncerny pakujące nawet puszki coli do plastikowych tacek i owijanie ich folią (patrz Japonia). I spróbuj nie segregować odpadów to jesteś klimatycznym mordercą biednych fok i żółwi.. a teraz zawijam moim śmigłowcem na prywatnych jacht chędożyć witaminki i srać do morza.