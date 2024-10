Polska 2050 to żałosna partia w której nikt nie popiera swojego własnego programu bo był on rezultatem badań statystycznych nakierowanych na zagospodarowanie elektoratu niezadowolonego z POPiSu, a nie jakichkolwiek poglądów członków partii. Jednak pół miliona w 6 lat to nie jest jakaś astronomiczna kwota. No ale wiadomo pół MILIONA brzmi lepiej niż 7 tyś. miesięcznie.