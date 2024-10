Klapać jadaczką ruska swolocz, jest najprościej, ale podać choć jeden sposób na rozwiązanie problemu to już nie ma takiego specjalisty...



W relacjach z sąsiadem, jaki by on nie był, są tylko 2 możliwości, albo z nim wojujesz, albo się dogadujesz. Innej opcji nie ma... Ukraincy wzięli przykład z Polaków machajacych szabelką na ruskich i się niestety przejechali...