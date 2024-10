Do póki jesteście podpięci do sieci to jej właściciel musi mieć prawo do kontroli co z nią robicie. Inn sprawa, że jestem pewien, że jeśli ktoś się od tej sieci odepnie to i tak państwo wymyśli coś żeby mu życie zatruć bo to dla takiego państwa jak bolska jest skrajnie niebezpieczne gdy obywatel przestaje być od niego uzależniony.