No co za ironia losu jak są problemy z budżetem to nagle władza na celownik bierze lekarzy. To robił PiS teraz to robi PO. No nic się nie zmieniło. Do tego teraz słychać w mediach z ust ludzi władzy, że naczelna rada lekarska to tak naprawdę związek zawodowy lekarzy u tyle xd. Kryzys już jest. Już się zaczynają zwolnienia w przemyśle, a to dopiero początek. W Niemczech Volkswagen już zwalnia ludzi masowo.