Pokolenia nepotyzmu i układów w służbach tak się właśnie kończą. Kleszcz broni się przed wyrwaniem jak tylko może. Niestety jest to powszechne w Polsce, czy w Policji katującej ludzi na zapleczu czy w kolumnach rządowych taranujących cinquecenta na drodze. Do końca wszyscy będą mówić, że to nie ich ręka.