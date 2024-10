Bardzo dobry pomysł. Skopiowalbym to do Polski, z dodatkowymi mechanizmami żeby wykluczyć firmy-krzaki.

Drugi pomysł który bym skopiował to włoskie wywożenie uchodźców poza granice UE i tam czekanie na wynik postępowania ws. azylu. Moglibyśmy wywozić np. na Ukrainę. Oczywiście gdyby uciekli/zniknęli z takiego ośrodka nie byłby to nasz problem. Mogłoby to rozwiązać kilka pilnych kwestii jednocześnie.