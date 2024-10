Wpadłem wczoraj na Orlen przy granicy.

M a s a k r a. Same busy na UA, wyszlo to jak bydło z obory, pijane, wszedzie śmieci, awantury na stacji. Brak kultury do kasjerek, " szo szo pjerdoluna, hotdongi dawaj " jeden to dosłownie lał obok pisuara, bo jego " bracia" zajęli wszystkie obok. No urwa szczyt. Zamknąć granicę dla nich a resztę se portowa od nas jak najszybciej.