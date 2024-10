Mają 28 posłów. Za mało żeby PiS-dolce dostali większość w parlamencie, ale kacapska agentura zrzeszona w Konfederacji tylko na to czeka - i pozamiatane.Ale to by była skrajna głupota z ich strony. Już lepiej próbować się wylizywać z czarną mambą niż z PiS-dolstwem, oni rozpuszczą w toksynach i zniszczą każdego kto wchodzi z nimi w koalicję. Lepper, Giertych, Gowin... Zero to tak naprawdę pisowiec pod innym szyldem.