Dlatego mam wielką bekę z wykopków żądających katastralnego/podatku od pustostanów od 'sztuk' nieruchomości.



Mieszkam na warszawskich Jelonkach, dookoła mnie osiedla pełne domków wielkości małych bloków. Metraże 500-800m2 W każdym gdzie znam właściciela -przynajmniej część pomieszczeń/pięter jest komuś wynajęta.

A są takie co nawet mają domofony na kilkanaście lokali.



Jedyny sposób by to ogarnąć to zrobić jakiś przelicznik metrażu i wartości a nie od sztuk.