Skrajnie lewicowe fundacje/stowarzyszenia sprowadzały imigrantów z Afryki przez lata, pod okiem lewicowych rządów, a teraz skrajnie prawicowe organizacje pod okiem prawicowych partii będą nakręcać do wojny domowej. Jedni i drudzy mają bliższe lub dalsze powiązania z Rosją, ale nigdy to żadnym służbom jakoś nie przeszkadzało, a teraz gdy jest już za późno, to nagle się biorą za ostrzeganie społeczeństwa.